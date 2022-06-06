Українські бійці за останню добу знищили близько 100 ворогів, 5 танків і 13 ББМ

За останню добу захисники України знищили в боях близько сотні російських військовослужбовців, 5 ворожих танків, 13 бойових броньованих машин, 8 безпілотників та 23 одиниці автомобільної техніки чи автоцистерн.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 червня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 31150 (+100) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1381 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3392 (+13) од,
- артилерійських систем – 686 (+6) од,
- РСЗВ – 207 (+0) од,
- засоби ППО – 95 (+0) од,
- літаків – 210 (+0) од,
- гелікоптерів – 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8),
- крилаті ракети – 122 (+0),
- кораблі /катери – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23) од,
- спеціальна техніка – 53 (+1).
Дані уточнюються.
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