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Українські бійці за останню добу знищили близько 100 ворогів, 5 танків і 13 ББМ

За останню добу захисники України знищили в боях близько сотні російських військовослужбовців, 5 ворожих танків, 13 бойових броньованих машин, 8 безпілотників та 23 одиниці автомобільної техніки чи автоцистерн.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі: За даними Генштабу ЗСУ, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 5 червня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 31150 (+100) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 1381 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3392 (+13) од,
  • артилерійських систем – 686 (+6) од,
  • РСЗВ – 207 (+0) од,
  • засоби ППО – 95 (+0) од,
  • літаків – 210 (+0) од,
  • гелікоптерів – 175 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8),
  • крилаті ракети – 122 (+0),
  • кораблі /катери – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23) од,
  • спеціальна техніка – 53 (+1).

Дані уточнюються.

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