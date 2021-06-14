Шевченко вважає гру збірної України на Євро-2020 доброю

Тренер національної збірної України Андрій Шевченко прокоментував першу гру на Євро-2020. Він вважає, що українська команда проявила себе дуже добре.

Відповідну заяву він зробив під час прес-конференції після матчу Україна-Нідерланди, повідомляє сайт УАФ.

За словами Шевченка, українці проявили себе добре, незважаючи на програш. Гра була цікавою та яскравою, завдяки нашим футболістам.

“Був цікавий матч, швидкий, дуже багато моментів у виконанні однієї й іншої команди, цікавий розвиток атак. Ми могли б і не пропускати такий м’яч у кінці. Хочу подякувати команді за ту реакцію, яку вона продемонструвала за рахунку 0:2. Хлопці знайшли в собі сили пресингувати. Ми перебудувалися, випустили свіжішого гравця в середину поля, десь налагодили баланс. Команда дуже добре себе проявила”, – зазначив Шевченко.

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Він також зазначив, що українська команда буде готуватися до наступного матчу з Північною Македонією і вивчати тактику супротивників.

“Будемо чекати від неї настрою. У нас теж буде особливий настрій. Що стосується замін, то в нас є час. Завтра повернемося до Бухареста. Хлопці витратили дуже багато енергії, подивимося, хто як відновиться, чи будуть проблеми. У нас є достатньо гравців, які можуть вийти на поле. Подивимося гру Північної Македонії з Австрією, вивчимо й будемо готуватися”, – сказав Шевченко.

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Нагадаємо, що Україна не змогла перемогти Нідерланди на Євро-2020. Наша команда відігралася з рахунком 0: 2 у другому таймі, але не втримала нічию.

Раніше повідомлялося, що свою думку про гру висловив президент Зеленський. Він підтримав українську команду і вважає, що перемога її чекає попереду.

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