Міністри закордонних справ України й Італії прокоментували критичні заяви деяких італійських партій та громадських діячів стосовно постачання зброї нашій країні та санкцій проти росії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Дмитро Кулеба й Луїджі Ді Майо сказали на спільному брифінгу в Києві.

«російське вторгнення в Україну поставило питання: на чиєму ти боці. Немає якоїсь проміжної позиції. Якщо ви хочете підтримувати Україну, то ви підтримуєте спротив України, надання їй фінансової та оборонної допомоги», – сказав Ді Майо

Очільник МЗС Італії зауважив, що російська пропаганда намагається змусити повірити, що причиною високих цін на енергоносії є запроваджені проти неї санкції.

«Але ми розуміємо, що це саме росія шантажує Європу газовим питанням. Саме тому ми разом з об’єднаною Європою боремося за запровадження обмежень на ціну газу і диверсифікацію джерел постачання», – зазначив Ді Майо.

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Підсумовуючи, він висловив сподівання, що такі критичні заяви залишаться словами, бо «не можна бути і на боці свободи, і на боці автократії». «Ми як уряд Італії вирішили бути на боці свободи», – акцентував глава МЗС.

Своєю чергою Дмитро Кулеба додав, що треба говорити відверто: ті люди, які використовують різноманітні аргументи для критики поставок зброї Україні, насправді кажуть наступне: «Не давайте Україні зброї, нехай росія переможе якнайшвидше.

Нам байдуже, скільки українців загине, скільки людей буде закатовано і згвалтовано, скільки міст буде зруйновано. Ми хочемо, щоб росія перемогла, і ми готові прийняти нову реальність, яка виникне після цієї перемоги».

Кулеба додав, що кожен, хто виступає проти постачання зброї Україні, якими б не були його аргументи, насправді виступає за перемогу зла над добром, за перемогу росії над Україною.

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На його переконання, не можна дозволяти цим людям заводити всіх у нескінченні дебати з цього приводу. «Якщо вони дивляться вперед, нехай скажуть, що вони мають на увазі, а вони мають на увазі саме те, що я сказав», – резюмував Кулеба.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у червні вийшов з «Руху 5 зірок» на знак протесту проти рішення партії не підтримувати резолюцію про допомогу Україні.

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