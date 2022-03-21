Італія готова відбудувати драмтеатр у Маріуполі

Італійський уряд готовий відбудувати зруйнований російськими окупантами драмтеатр у Маріуполі.

Про це заявив міністр культури Даріо Франческіні в четвер після засідання кабінету міністрів, повідомляє “Європейська правда”.

“Кабінет міністрів схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси та засоби для його відновлення у найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству”, – написав Франческіні у Twitter.

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Окупаційні війська РФ 16 березня скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися біженці, які втратили домівку.

Будівля витримала удар бомби та захистила собою життя людей, які переховувались у бомбосховищі, повідомила омбудсменка Людмила Денісова.

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