Російські окупанти вдень 5 серпня обстріляли Миколаїв, є загиблі, понад 20 людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Telegram, голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Telegram, мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram

Пряма мова Кіма: “Вже понад 10 “300-х” (поранених – ред.) тільки в одному місці після обстрілу вдень, є “200-ті” (загиблі – ред.), бригади ще працюють”.

Згодом Замазєєва повідомила, що станом на 17:17 уже відомо про 22 поранених.

Важкі поранення отримав 14-річний хлопець, який в момент атаки росіян перебував біля входу до церкви.

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Підлітка з політравмами та мінно-вибуховими пораненнями голови, стегна та черевної порожнини, у тяжкому стані доставили до реанімації обласної лікарні.

Замазєєва уточнила, що по обіді окупанти наносили удари зі сторони Херсона. Під обстріл потрапили Балабанівка та Корабельний район Миколаєва.

Мер міста Олександр Сєнкевич додав, що площа ураження дуже велика. Постраждали приватні будинки та багатоповерхівки. Є пожежі, значні руйнування і жертви.

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