У МВС озвучили передумови обміну Медведчука

З травня 2021 року Медведчук перебував під домашнім арештом за підозрою в держзміні та замаху на розграбування національних ресурсів (нафти й газу) в окупованому Криму, з жовтня – ще й за підозрою у держзраді та сприянні діяльності терористичної організації через схеми купівлі вугілля в ОРДЛО.

МВС України вважає, що нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука, який є кумом Володимиру Путіну, можна обміняти, але спершу було б добре засудити його, або хоча б отримати від нього важливу інформацію.

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Джерело: радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі українських телеканалів, “Інтерфакс-Україна”, коментар представниці МЗС РФ Марії Захарової в Telegram

Пряма мова Денисенка: “Треба обмінювати, якщо є така можливість… але коли ми говоримо про Медведчука, мені здається, що дуже правильно було б зробити дві речі: щонайменше, щоб він дав певні свідчення, тому що він має величезний обсяг інформації про те, хто, кому, скільки і за що давав із РФ для створення “п’ятої колони”, створення руху колаборантів.

Ідеально було б, якщо це можливо, звісно, – це більше мають розуміти прокурори, – провести максимально швидко судовий процес, дати йому (Медведчуку) відповідний термін, отримати свідчення від нього і після цього обміняти.

Якщо Медведчук здасть “паролі та явки”, цього буде більше ніж достатньо для того, щоб рухатися далі…

І я не впевнений, що Медведчук хотів би, щоб його наразі обмінювали”.

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