Боса сицилійської мафії, який ховався 10 років, заарештували завдяки знімку у Google Maps

Бос італійської мафії, який десятиліттями ховався від поліції, був заарештований після того, як був помічений на фотографіях сервісу Google Maps.

Про це пише ВВС, повідомляє “Європейська правда”.

61-річного Джоаккіно Гамміно знайшли в іспанському місті Галапагарі, де він жив під ім’ям Мануель.

За словами слідчих, знімок Google Street View, що показував людину, схожу на Гамміно, що стоїть перед продуктовим магазином, був ключем до вистежування втікача.

Гамміно втік з римської в’язниці у 2002 році і був засуджений до довічного ув’язнення наступного року за вбивство. Він був членом сицилійського мафіозного угруповання, відомого як Stidda, і був одним з найвідоміших гангстерів Італії.

Сицилійська поліція вважала, що Гамміно знаходиться в Іспанії, але саме фотографія, на якій він розмовляє з людиною біля магазину, спричинила негайне розслідування.

Його особу було підтверджено, коли поліція знайшла у Facebook сторінку закритого ресторану Cocina de Manu, який знаходився поблизу. Там були опубліковані фотографії Гамміно в одязі шеф-кухаря, і його впізнали за шрамом на підборідді. У меню ресторану були страви сицилійської кухні.

Він був заарештований 17 грудня, але про це стало відомо лише цього тижня.

Як повідомляється, після арешту він сказав поліції: “Як ви мене знайшли? Я навіть своїй сім’ї не дзвонив упродовж 10 років”.

Гамміно перебуває під вартою в Іспанії, і італійська поліція сподівається повернути його до Італії до кінця лютого.

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