Біля Сицилії з моря виловили кокаїн на 400 млн євро

Біля узбережжя Сицилії італійська фінансова поліція вилучила дві тонни кокаїну, які плавали у морі.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомило агентство Ansa.

Наркотик запакували у 70 водонепроникних пакетів, які скріпили сітками. Ринкову вартість плавучої наркознахідки оцінили у понад 400 мільйонів євро.

Вважають, що кокаїн залишили у морі вантажні судна. Наркотик надалі мали вилучити із води і транспортувати на материк. Однак цього не трапилося, бо плавучий вантаж помітили під час повітряного патрулювання.

За оцінками, це одна з найбільших знахідок наркотиків, які коли-небудь виявили в Італії.

Між тим у квітні в Іспанії викрили найбільшу в Європі лабораторію з виробництва кокаїну.

А в 2021 році валіза із кокаїном на 9 млн євро впала з літака на дах будинку на Сардинії.

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