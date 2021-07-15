В Італії водій героїчно врятував 25 школярів із палаючого автобуса

В Італії у вівторок, 13 липня, дорогою до літнього табору водій героїчно врятував 25 неповнолітніх пасажирів від пожежі, яка вщент знищила автобус. Автобус, в якому їхали діти, спалахнув у тунелі.

Про це повідомляє Lecco Notizie.

Зазначається, що автобус зі школярами від 14 до 16 років саме заїхав до тунелю у Варенні, коли Мауро Маскетті помітив несправність.

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Чоловік зупинився і евакуював дітей до безпечного місця. Незабаром після цього автомобіль спалахнув. На місце прибули п’ять пожежних команд, які загасили полум’я.

Водночас сімох підлітків госпіталізували, оскільки вони могли вдихнути дим. За попередніми даними, вогонь міг спалахнути через вибух покришки.

“Все могло завершитися масовим кровопролиттям. Цей водій був на висоті: він зрозумів, що щось не так, і швидко висадив 25 дітей (…). Героїзм, високий професіоналізм, холоднокровність… жест, який заслуговує винагороди. Діти налякані, але все гаразд”, – розповів італійський віцепрем’єр Маттео Сальвіні.

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