В Італії готуються до декриміналізації евтаназії

В Італії зібрали 500 000 підписів за референдум про декриміналізацію евтаназії, що є необхідним мінімумом для проведення громадського голосування. Зараз за вбивство особи, яка дала згоду, карають тюремним ув’язненням терміном до 15 років.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на The Times.

Петиція закликає до голосування про скасування статті в законі 1930 року, яка карає за вбивство особи, яка дала згоду, тюремним ув’язненням терміном до 15 років.

Перша внесена в парламент пропозиція закону про визнання евтаназії провалилася 37 років тому. Ватикан послідовно засуджував цю ідею, називаючи її “по суті злом”.

Петиція отримала додаткові 70 000 голосів після того, як парламент затвердив правило, яке дозволяє онлайн-підписи.

“Ми хочемо досягти 750 000 до крайнього терміну 30 вересня, щоб захистити результат від можливих помилок, адміністративним затримкам або проблем з відправкою форм”, – сказав 50-річний Марко Каппато, учасник кампанії і колишній депутат Європарламенту.

76-річний архієпископ Вінченцо Палья сказав, що референдум може відкрити двері для євгеніки.

Каппато, який був притягнутий до кримінальної відповідальності і виправданий за те, що супроводжував пацієнта з тетраплегією і сліпотою вмирати у Швейцарії, сказав, що Палья, схоже, не надає ніякого значення індивідуальній свободі або “священному праву відмовлятися від нав’язування чужого вибору щодо власного тіла і власного життя”.

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