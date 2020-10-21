Дешевше за чашку кави: В Італії розпродають будинки по 1 євро

Від покупців вимагається лише одне – відремонтувати придбані будівлі

В італійській комуні Бізачча розпродають історичні будівлі всього за один євро. На продаж виставлено 90 будинків, пише CNN Travel.

Такою пропозицією місцева влада хоче спонукати до переїзду осіб, які допоможуть врятувати і відродити вмираючі громади.

Від покупців вимагається лише одне – відремонтувати придбані будівлі.

Заступник мера міста Франческа Тарталья наголосила, що місцеві жителі дуже доброзичливі. За її словами, новачкам тут нададуть будь-яку допомогу.

“Ми хочемо, щоб це місце знову засяяло”, – зазначила чиновниця.

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