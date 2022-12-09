Конституційний суд Італії підтримав обов’язкову вакцинацію від коронавірусу, штрафи почали діяти.

Нагадуємо, що в Італії вакцинація від Covid-19 об’вязкова для осіб, старших 65 років, медиків та доглядальниць, які працюють із літніми людьми.

Про це пише “Європейська правда” з посиланням на The Local.

Судді відхилили юридичні заперечення проти вакцинації в Італії як “неприйнятні” і “необґрунтовані”, а 1,9 мільйонам людей загрожують штрафи за відмову від вакцинації.

Суддям було запропоновано визначити, чи порушує обов’язкова вакцинація, запроваджена попереднім урядом під час пандемії, яка поширюється на медичний і шкільний персонал, а також на людей, старших за 50 років, основні права, закріплені в конституції Італії.

Італія стала першою країною в Європі, яка запровадила обов’язкову вакцинацію медичних працівників, ухваливши у 2021 році, що вони мають пройти вакцинацію або бути переведені на інші посади, або відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

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Конституційний суд підтримав закон, заявивши, що не вважає вимогу уряду про обов’язкову вакцинацію медичного персоналу в період пандемії нерозумною і непропорційною.

Конституційний суд Італії вперше ухвалив рішення з цього питання, після того, як кілька регіональних судів раніше відхилили заперечення проти вакцинації на конституційних підставах.

В Італії почали діяти штрафи для майже двох мільйонів осіб, які мали пройти вакцинацію відповідно до мандата, але відмовилися від неї.

Серед них – вчителі, працівники правоохоронних органів і охорони здоров’я, а також люди старше 50 років, яким загрожує штраф у розмірі 100 євро.

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Однак міністр охорони здоров’я Італії Ораціо Скіллачі в п’ятницю припустив, що новий уряд може відмовитися від введення штрафів.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Франції Елізабет Борн заявила, що щодня виявляють понад 40 000 нових випадків коронавірусу, і висловила занепокоєння тим, що епідемія відновилася.

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