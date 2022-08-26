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Кулеба відреагував на слова Папи Франциска про вбивство доньки пропагандиста Дугіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що розчарований словами Папи Римського Франциска про вбивство доньки російського пропагандиста Олександра Дугіна – Дар’ї Дугіної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

Як сказав Кулеба, в МЗС уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска і ухвалили рішення запросити апостольського нунція для висловлення розчарування України через слова понтифіка.

“Сьогодні нунцій був в МЗС. Незабаром з’явиться заява МЗС з цього приводу”, – сказав Кулеба.

“Сам по собі виклик і запрошення нунція до міністерства є випадком доволі безпрецедентним і говорить сам за себе”, – наголосив Кулеба.

“Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо”, – наголосив Кулеба.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Папа Франциск звернувся із закликом, присвяченим півріччю широкомасштабної війни в Україні, закликавши запобігти ядерній катастрофі та звільнити полонених.

При цьому, він сказав, що вбита у Москві донька російського пропагандиста Олександра Дугіна – Дар’я Дугіна стала жертвою війни.

“Думаю про велику жорстокість, про багатьох невинних, які платять за божевілля, божевілля, божевілля усіх сторін, бо війна – це божевілля, і ніхто на війні не може сказати: “Ні, я не божевільний”. Божевілля війни… Маю на думці бідолашну дівчину, що злетіла в повітря у Москві від бомби, закладеної під сидінням автомобіля. За війну платять невинні, невинні! Задумаймося над цією дійсністю та скажімо одні одним: війна – це божевілля. А ті, хто заробляє на війні і через торгівлю зброєю – це злочинці, що вбивають людство”, – заявив Франциск.

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