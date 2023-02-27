Кількість загиблих мігрантів біля узбережжя Італії зросла до 62

Вже щонайменше 62 людини загинули після того, як на південному італійському узбережжі Калабрії під час шторму розбився човен із мігрантами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Десятки людей вважаються зниклими безвісти, імовірно, вони загинули після того, як човен, який перевозив від 180 до 250 шукачів притулку, розбився в бурхливій воді біля пляжу Стеккато ді Кутро, поблизу південного міста Кротоне.

Серед підтверджених жертв катастрофи багато жінок і дітей.

Офіційно відомо про 80 осіб, яких змогли врятувати.

Зазначається, що чотири дні тому судно вирушило з Туреччини. Багато людей на борту були шукачами притулку з Іраку, Ірану, Афганістану та Сирії.

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За словами джерел, італійська влада затримала трьох осіб, підозрюваних у торгівлі людьми, у зв’язку з катастрофою, у тому числі щонайменше одного громадянина Туреччини.

Як повідомляв Укрінформ, щонайменше 45 людей загинули, 22 отримали травми після того, як на південному узбережжі Італії під час шторму розбився човен із мігрантами.

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