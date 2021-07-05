Італійські медпрацівники подали позов проти обов’язкової вакцинації

Триста медичних працівників в Італії подали судовий проти обов’язкової вакцинації. Справа, порушена медиками буде розглядатися 14 липня.

Медичні працівники Італії подали судовий з метою оскарження вимоги про обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на The Local.

Справа, порушена медиками з усієї північної Італії, буде розглядатися 14 липня.

“Це не битва антивакцинаторів, а демократична битва. Ми змушуємо людей ризикувати під загрозою, що їм більше не дозволять займатися своєю професією”, – сказав конституційний юрист Даніеле Гранара, який допоміг побудувати справу.

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Також Гранара захищає десятки вихователів, яких відсторонили від роботи за відмову від вакцинації.

У квітні Італія прийняла закон, який зобов’язував усіх, хто працює на державних або приватних посадах у галузі охорони здоров’я, в тому числі в аптеках та лікарських кабінетах, робити щеплення проти Covid-19 або їх відстороняли від роботи без збереження заробітної плати, якщо їх роботодавець не може призначити їх на іншу посаду.

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За останніми офіційними даними, 45 750 з 1,9 мільйона медичних працівників проти обов’язкової вакцинації, ще не отримали жодної дози вакцини.

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