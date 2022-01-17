Міжнародні організації закликала Італію послабити COVID-обмеження

Міжнародна правозахисна група Amnesty International закликала Італію змінити жорсткі обмеження для боротьби з COVID-19, щоб уникнути дискримінації щодо нещеплених людей. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Зокрема, італійський уряд зробив обов’язковою вакцинацію для громадян віком від 50 років. Без COVID-сертифіката громадяни країни не зможуть користуватися громадським транспортом та іншими послугами.

Внаслідок цього Amnesty International попросила надати альтернативні заходи, зокрема використання масок та тестування на COVID-19, щоб дати змогу невакцинованому населенню і далі ходити на роботу та користуватися громадським транспортом “без дискримінації”.

Згідно з правилами, які будуть чинними до 15 червня, носіння масок та наявність негативного тесту на COVID-19 недостатньо для доступу до громадського транспорту або до робочих місць для людей віком від 50 років.

Місцеве відділення Amnesty International Italia заявило, що обов’язкова вакцинація може бути виправданою, але має бути обмежена за часом.

“Уряд має продовжувати забезпечувати все населення рівними правами на користування такими послугами, як право на освіту, роботу та медичне обслуговування, особливо щодо пацієнтів без сертифікату про вакцинацію, яким потрібна термінова операція”, – йдеться у заяві.

5 січня стало відомо, що Італія має намір зробити вакцинацію COVID-19 обов’язковою для людей віком від 50 років, щоб послабити тиск на службу охорони здоров’я та знизити смертність від коронавірусу.

Згідно з проектом, цей захід набуде чинності 15 лютого і діятиме до 15 червня. Італія стане однією з небагатьох європейських країн, які зробили аналогічні кроки.

Ті, хто порушує правило, ризикують отримати штраф у розмірі від 600 до 1500 євро (1697,85 доларів).

Крім того, уряд прем’єр-міністра Маріо Драгі вже зробив вакцинацію обов’язковою для вчителів та медичних працівників, і з жовтня минулого року всі працівники мали пройти вакцинацію або показати негативний результат перед виходом на робоче місце.

Через відмову людину можуть усунути з роботи без збереження заробітної плати.

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