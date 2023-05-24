«Наша країна вмирає» Італійські ктивісти засипали вугіллям фонтан Треві у Римі

Кліматичні активісти організації Ultima Generazione («Останнє покоління») скинули вугілля у римський фонтан Треві, повідомляє CNN.

Десять активістів/-ок увійшли до фонтану з плакатом, на якому було написано «Не будемо платити за кампанії з видобутку викопних копалин, враховуючи те, що відбувається в Емілії-Романьї», маючи на увазі смертоносний повінь на півночі Італії, яку деякі експерти пов’язують з кліматичною кризою.

«Наша країна вмирає», – було написано на інших плакатах.

Всі активісти/-ки були заарештовані, їм висунуті звинувачення у вандалізмі, повідомила римська поліція.

Луїза Регіменті, радниця з питань персоналу, міської безпеки, місцевої поліції та місцевої влади в регіоні Лаціо, до якого входить Рим, засудила «черговий демонстративний акт ековандалів», який зачепив «символ Риму, загальновідомий у світі».

У попередньому матеріалі ми повідомляли, що через глобальне потепління мільярди людей можуть зіткнутися з екстремальною спекою.

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