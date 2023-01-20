Карабінери заарештували боса мафії, що переховувався на Сицилії протягом 30-ти років. Злочинця виявили у провінції Трапані.

Італійські правоохоронці заарештували ватажка сицилійської мафії “Коза Ностра” Маттео Мессіна Денаро, який майже 30 років вислизав від поліції.

Це повідомив міністр оборони Італії Гвідо Крочетто.

Читайте також: Італія готова виступити гарантом мирної угоди щодо України – прем’єр

“Матео Мессіна Денаро заарештований! Ми вітаємо поліцію, систему правосуддя та тисячі людей, які щодня працюють, щоб захистити справедливість”, – написав він у Твіттер.

Італійські ЗМІ повідомили, що карабінери затримали хресного батька мафії в провінції Трапані на Сицилії, де він лікувався у приватній клініці. У затриманні брали участь понад 100 військових.

Маттео Мессіна Денаро вважається одним із ватажків мафіозного угруповання «Коза Ностра». Його заарештували через 30 років після його оголошення у розшук. Його звинувачують в участі у вбивствах прокурорів Джованні Фальконе і Паоло Борселліно, катуванні та вбивстві 11-річного хлопця, організації вибухів у Флоренції, Римі та Мілані.

Маттео Мессіна Денаро має 60 років. Його прізвисько «Дияболік». Мафіозі очолює «Козу Ностру» з 2006 року — тоді заарештували його попередника Бернардо Провенцано.

Обговорити новини, важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом, або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia