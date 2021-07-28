На італійській Сардинії вирують пожежі, евакуйовано 1500 людей

Через пожежі на італійській Сардинії покинули свої домівки близько 1500 осіб, від стихії постраждали понад 20 тисяч гектарів території – лісу, оливкових садів, сільськогосподарських територій включно з фермами і житловими будинками.

Як пише “Європейська правда”, про це повідомляє Ansa.

Пожежа почалася у Монтіферру в центрально-західній частині острова, звідки поширився на близько 50 кілометрів в напрямку провінції Ольястра. Поширенню вогню сприяла спека та вітер.

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Мешканців кількох прилеглих сіл з населенням 150-200 осіб довелося евакуювати посеред ночі.

До боротьби з пожежею залучені близько 7500 людей – представників лісової служби, пожежники, служби цивільного захисту, Червоний Хрест, карабінери, поліцейські та волонтери, понад 10 гелікоптерів.

Вогонь досі не взяли під контроль. На світанку пожежникам майже вдалося збити його, але потім вітер знову посилився і пожежа почала розгоратися.

Влада регіону заявила, що обсяги збитків ще не відомі, але вочевидь величезні та що звертатиметься до центрального уряду по допомогу.

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Міністр закордонних справ Луїджі ді Майо оголосив у своєму Facebook, що Італія звернулася до сусідніх європейських країн з проханням допомогти у боротьбі зі стихією. З Франції вже прибули два спеціальні пожежні літаки Canadair.

З останньої значної пожежі у цьому районі, в серпні 1994 року, минуло майже 27 років.

Нагадаємо, на початку липня від масштабних лісових пожеж потерпав Кіпр, загинули четверо людей.

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