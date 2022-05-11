Петро Порошенко, в ефірі телеканалу MEDIASET “Zona Bianca” запросив італійців, які не підтримують надання зброї Україні, приїхати в Бучу, Ірпінь та Чернігів і подивитися на результати злочинів російських окупантів.

Чим більше озброєння для України – то коротший шлях до миру, наголосив Порошенко

Петро Порошенко в ефірі телеканалу MEDIASET.

Він закликав тих італійців, які не підтримують надання зброї Україні, приїхати в Бучу, Ірпінь та Чернігів і подивитися на результати злочинів російських окупантів.

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“Ви інвестуєте у власну безпеку, власного народу. Ті, хто має сумніви, я хочу запросити їх в Україну. Ми разом поїдемо в Ірпінь, разом поїдемо в Бучу, ми разом поїдемо в Гостомель. Я попрошу, щоб нас прийняв міський голова Чернігова. І ви на власні очі переконаєтеся, що таке “русскій мір”, – говорить Порошенко.

“Ви зустрінетеся з цивільними жінками, дітьми, які втратили чоловіків, які втратили батьків, і ви їм розкажете, що Україні не треба давати зброю. І дізнаєтесь, як ви себе будете відчувати після цього”, – говорить Порошенко.

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“Я хочу наголосити: що більше озброєння для України – то коротший шлях до миру. Припинення постачання озброєння для України означає, що завтра під ударом опиниться інша країна Євросоюзу, інша країна-член НАТО. І якщо не буде постачатися зброя Україні зараз, війна, на жаль, прийде на вашу землю”, – зауважив Порошенко.

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