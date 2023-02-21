Прем’єрка Італії про промову Путіна: звичайна пропаганда

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні зізналася, що очікувала від промови президента РФ Владіміра Путіна чогось, що дозволить досягти прогресу щодо дипломатичного завершення війни.

Про це вона сказала під час візиту до Ірпеня, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на La Stampa.

“Путін? Частина мого серця сподівалася, що він скаже інші слова, очікуючи на крок вперед. Те, що ми почули сьогодні вранці, – це звичайна пропаганда, але факти інші”, – зазначила Мелоні.

“Він сказав, що працював на дипломатію, щоб уникнути конфлікту, але правда в тому, що є той, хто є загарбником, і той, хто захищається, і парадокс полягає в тому, що той, хто є жертвою цієї агресії, все ще намагається представити мирний план” – додала прем’єрка Італії.

Перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським вона заявила, що збирається запитати його, що ще Італія може зробити для допомоги Україні.

“Ця битва, яку українці ведуть, також і для нас”, – наголосила Мелоні.

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