Прем’єр Італії – Байдену: Путіну не вдалося нас розділити українським питанням

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що президент РФ Владімір Путін не зміг розколоти західних союзників.

Про це він сказав на зустрічі з американським президентом Джо Байденом у Білому домі, пише “Європейська правда” з посиланням на Corrierre della Sera.

“Зв’язки між нашими країнами завжди були дуже міцними, і, можливо, ця війна зробила їх ще міцнішими. Путін думав нас розділити, але він, безперечно, зазнав невдачі. Ми єдині в засудженні вторгнення в Україну шляхом запровадження санкцій та допомоги Києву, про що нас просить президент Зеленський”, – сказав Драгі.

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У Білому домі за підсумками зустрічі повідомили, що “лідери обговорили останні події неспровокованої та невиправданої війни Росії в Україні”.

“Вони підкреслили свою незмінну відданість справі миру, підтримуючи Україну та накладаючи санкції на Росію. На тлі глобальних економічних викликів, створених діями Росії, вони обговорили заходи, спрямовані на зміцнення продовольчої безпеки та розбудову світових енергетичних ринків”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, уряд Італії наказав поліції арештувати розкішну яхту вартістю близько 700 мільйонів доларів, яку в ЗМІ пов’язують з президентом Росії.

У березні та квітні Італія конфіскувала вілли та яхти на суму понад 900 мільйонів євро у багатих росіян, які регулярно приїжджали до країни на відпочинок і купували нерухомість у багатьох престижних місцях.

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