Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі в четвер оголосив про можливу відставку після того, як популістська партія “Рух 5 зірок” відмовилася брати участь в урядовій коаліції.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на ANSA.

За кілька годин до цього Сенат Італії не зміг оголосити вотум недовіри уряду, причому “Рух 5 зірок” не брав участі в голосуванні. Після цього прем’єр зустрівся з президентом Серджо Матареллою для обговорення свого майбутнього.

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Драгі заявив, що “пакт довіри, який лежав в основі уряду, зазнав невдачі”.

“В останні дні я зі свого боку докладав усіх зусиль, щоб продовжувати спільний рух, намагаючись задовольнити вимоги політичних сил. Як стало очевидним із сьогоднішнього обговорення в парламенті, цього не було достатньо”, – зазначив він.

Як повідомлялося, коаліційний уряд Драгі опинився на межу розпаду після того, як “Рух 5 зірок” відмовився голосувати за важливий указ про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

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Популістська партія, яка здобула перемогу на загальних виборах 2018 року, нині переживає не найкращі часи: її рейтинг суттєво просів, а її керівництво розколоте через війну в Україні.

Так, у червні з “Руху 5 зірок” вийшов міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо на знак протесту проти рішення партії не підтримати резолюцію про допомогу Україні.

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