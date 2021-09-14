Прокурори Турина звернулися до Telegram з проханням заблокувати антивакцинаторський чат “Basta Dittatura” (“Ні Диктатурі”).

Як пише “Європейська правда”, про це повідомляє Ansa. Першою новину повідомила газета La Stampa.

Чатом користуються групи противників вакцинації від коронавірусу і використання ковід-сертифікатів. У тому числі там публікували особисті номери деяких посадовців та лікарів, до яких вони вороже налаштовані.

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Згідно з повідомленням, компанія ще не відповіла на запит. У прокуратурі допускають наступні юридичні кроки, якщо перший не дасть результату.

В Італії вже були випадки погроз з боку антивакцинаторів на адресу посадовців, лікарів та інших, кого вони вважають своїми ідейними противниками.

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Нещодавно до відомого вірусолога Маттео Бассетті на вулиці підійшов незнайомий чоловік, заявивши, що влада “збирається повбивати нас усіх цими вакцинами, і ми змусимо вас заплатити”.

Один з учасників протестів проти ковід-сертифікатів напав на оператора La Repubblica, який висвітлював протест у Римі під міністерством освіти. Повідомляється також, що одному вчителю, що висловлювався за використання ковід-сертифікатів, надіслали лист із патроном.

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