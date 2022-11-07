Римський Пантеон заговорив українською

Римський Пантеон — одна із найкраще збережених архітектурних пам’яток Давнього Риму. Нещодавно у ньому запещено аудіогід українською мовою!

Його зведення розпочалося у 126 році за правління Адріана. На початку VII ст. візантійський імператор Фока передав будівлю передали папі Боніфацію ІV, який переторив Пантеон на церкву, яка функціонує до сьогодні.

В часи Ренесансу Пантеон слугував місцем для поховань, в роки Рісорджименто — фортецею для королів.

Нині музей пропонує зануритися в історію Пантеону в турі із 35-хвилинним аудіогідом. Для замовлення доступні англійська, італійська, німецька, французька, іспанська мови, а віднедавна — українська.

Читайте також: У римському Колізеї запущено аудіогід українською мовою!

Portal 11 — галерея, яка має на меті популяризацію мистецтва українських художників, зокрема за кордоном. Portal 11 організовує персональні й тематичні виставки на відомих арт-просторах в різних країнах, проводить експертні консультації, а також репрезентує українських художників на світовому арт-ринку та залучає до мистецького процесу широку аудиторію.

Обговорити новини українців в Італії, можна у групі Facebook Українці в Італії Разом, або на Телеграм-каналі З Італії про Італію.