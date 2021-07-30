Серед протестувальників були противники вакцинації.

Кілька тисяч людей, у 12 містах Італії протестували проти введення “ковід-сертифікатів” для відвідування ряду громадських установ, включаючи ресторани.

Про це пише газета Repubblica.

Всього подібні акції відбулися в більш ніж 80 містах Італії.

Раніше уряд оголосив про необхідність “ковід-сертифікатів” (довідки про вакцинацію, перенесене захворювання, негативний результат тесту на коронавірус — ред.) для відвідування ряду громадських закладів, включаючи музеї, культурні заклади, спортивні заходи, а також ресторани, спортзали, басейни.

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Серед протествальників, які називають цей документ “сертифікатом рабства”, були противники вакцинації, а також представники ультраправих сил.

У той же ж час Італії населення досить активно бере участь в кампанії по вакцинації. 2/3 дорослого населення отримали одну дозу вакцини від коронавірусу. Більша частина людей старше 12 років завершили курс вакцинації.

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