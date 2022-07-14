Соліст Måneskin Даміано Давід послав путіна зі сцени у Римі

Фронтмен італійського гурту Måneskin Даміано Давід, який переміг на Євробаченні-2021, зі сцени у Римі послав російського диктатора володимира путіна «слідом за кораблем».

Відповідні ролики оприлюднені у Твіттері, передає Укрінформ.

«Fuck Putin! Fuck war! До біса диктаторів! Ідіть усі, хто проти того, що я зараз сказав!» — вигукнув музикант.

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На суботньому концерті Måneskin була також Анджеліна Джолі з 16-річною дочкою Шайло.

Як повідомляв Укрінформ, у березні гурт Måneskin оголосив про скасування своїх концертів в рамках світового турне «Loud Kids Tour» на території росії через її вторгнення в Україну.

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