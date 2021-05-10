Суд Італії зобов’язав Pfizer виплатити € 500 тис. за побічний ефект ліків



Препарат Pfizer для полегшення симптомів хвороби Паркінсона в якості побічних ефектів викликав у пацієнта залежність від азартних ігор і гіперсексуальність.

Суд в Італії постановив, що філія американської фармацевтичної компанії Pfizer повинен виплатити півмільйона євро як компенсацію економічного і морального збитку 60-річному пацієнтові, який приймав препарат для полегшення симптомів хвороби Паркінсона.

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Як повідомляє агентство ANSA, ліки викликали побічні ефекти – залежність від азартних ігор і гіперсексуальність.

За інформацією агентства, який розглядав справу апеляційний суд Мілана підтвердив рішення першої судової інстанції.

В ході експертизи було підтверджено появу зазначених побічних ефектів після прийому препарату Cabaser.

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Чоловік, у якого було діагностовано хворобу Паркінсона в 1999 році, коли йому було 40 років, вживав його в період з 2001 по 2006 рік. Pfizer вказав подібні побічні ефекти тільки в 2007 році.

Розгляд цієї справи почалося в 2015 році. Як вказує газета Corriere della Sera, в Італії подібне судове рішення приймається вперше, в той час як в США і Австралії вже були такі вердикти.

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