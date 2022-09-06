Україна сенсаційно перемогла Італію та пробилася до плей-оф Євробаскету-2022

Команда Айнарса Багатскіса здобула третю поспіль перемогу.

Чоловіча збірна України здолала Італію у 3-му турі чемпіонату Європи з баскетболу та достроково гарантувала собі вихід до плей-оф.

У Мілані Україна переграла Італію з рахунком 84:73. Команда Айнарса Багатскіса здобула третю поспіль перемогу, набрала 6 очок, утримує перше місце та достроково вийшла до 1/8 фіналу.

Слідом за українцями в групі C розташувалися Греція (6 очок), Хорватія (5), Італія (4), Естонія (3) та Велика Британія (3).

У другому турі українська збірна обіграла Естонію (74:73), а в першому турі – британців (90:61).

Додамо, що Євробаскет-2022 приймають чотири країни-господарі: Італія, Грузія, Німеччина та Чехія. 24 збірні беруть участь на цьому чемпіонаті Європи. Захищає титул найкращої команди на континенті – Словенія.

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