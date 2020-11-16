Як під час епідемії коронавірусу, Італія Різдво зустрічатиме

Наближення Різдва завжди несе із собою позитивні емоції відчуття свята. Цьогорічне святкування не буде таким як завжди, через пандемію коронавірусу.

Ось яких обмежень соціального життя країни слід чекати на свята в Італії.

На даний час можна висувати досить достовірні гіпотези, базуючись на заявах представників влади, та статистиці поширення коронавірусу в країні.

ПОШИРЕННЯ ВІРУСУ В ІТАЛІЇ

Як бачимо в останні дні, в Італії продовжує зростати кількість хворих, хоча і не так швидко як раніше. Лікарні і інтенсивній терапії продовжують наповнюватися пацієнтами, що потребують особливого догляду.

Кількість задокументованих випадків зараження короновірусом, від початку пандемії перевалив за мільйон. Відсоток позитивних від загальної кількості зроблених аналізів у попередні тижні коливався у межах 16-17, а зараз уже перевищив 17.

Одним із важливих показників, який італійський уряд бере за основу для введення нових карантинних обмежень, це – індекс зараження вірусом (Rt).

У попередній тиждень цей показник становив 1,43, а два тижні тому – 1,72. Це означає, що один позитивний потенційно заражає більше однієї людини.

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ГІПОТЕЗИ СВЯТКУВАННЯ НА РІЗДВО

Однозначно те, що Італія і надалі буде поділена на кольорові зони у залежності від поширення у них хвороби.

Різдвяний шопінг

Однією із традицій італійського Різдва є обмін подарунками.

Різдвяний шопінг приносить прибуток малим підприємцям та італійській економіці загалом. Влада не може заборонити його у цьому році, не викликавши протести підприємців.

У цьому році населення країни закликають уникати скупчення під час різдвяного шопінгу. Тому, краще подбати про подарунки завчасно, а не відкладати на останній момент. Як варіант, їх можна замовляти по інтернету. Це безпечно та дозволить зекономити гроші.

Можливо що буде введено графіки входу у магазини згідно віку. Можливо на свята відкриють бари та ресторани, проти лише у регіонах де показник Rt буде дорівнювати, або менший одиниці.

Вігілія різдва

Різдвяна вечеря зазвичай об’єднує італійців на шумному сімейному застіллі. Передбачається, що в цьому році уряд не буде видавати заборон на “ченоне”, а лише рекомендації для нього.Зокрема, проситимуть зустрічатися тільки з близькими родичами першого ступеня. Сідати за один стіл не більше шести осіб.

Переїзд між регіонами

У червоних зберігатиметься заборона на переїзди, а у жовті та помаранчевих їх дозволять.

Комендантська година

Комендантську годину перенесуть з 22 на 23 годину, або відміняють на дні різдвяних свят та Нового року.

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КОЛИ ЧЕКАТИ НОВИХ ПРАВИЛ

Міністр здоров’я Італії Роберто Сперанца від початку був прихильником радикальних карантинних мір. Він заявив що остаточні правила поведінки під час різдвяних свят будуть опубліковані у наступній урядовій постанові третього грудня.

®Маріанна Сороневич

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