Із 23 жовтня у регіоні Лаціо введено комендантську годину

З півночі до п’ятої в регіоні у італійському регіоні Лаціо заборонено виходити на вулицю.

Винятком є «доведені потреби», обґрунтованих самосертифікацією.

Постанова набере чинності у п’ятницю, 23 жовтня 2020.

Про це повідомляє маріанна Сороневич у Українській газеті в Італії.

Після Ломбардії та Кампанії, регіон Лаціо також вирішив ущільнити правила соціальної поведінки на тлі значного поширення пандемії коронавірусу.

Губернатор Нікола Зінгаретті підписав розпорядження, яке вводить комендантську годину з 24:00 по 5:00.

Виходити надвір можна лише з причин роботи, або термінових чи перевірених потреб, які повинні бути обґрунтовані документально.

Положення накладає заборону на переміщення громадян на вулицях жилих центрів.

Відвідування університету студентами становитиме 75%. Це правило не поширюється на першокурсників. На 50% буде зменшено відвідування уроків учнями ліцеїв та першокурсниками.

Постанова набирає чинності в п’ятницю, 23 жовтня, і діятиме протягом 30 днів, для шкіл положення застосовуються з наступного понеділка.

Незважаючи на те, що рівень поширення коронавірусу в Риму дорівнює 1,2, президент Регіону Лаціо вирішив діяти на випередження Covid 19. Це рішення було прийнято за погодженням з мерами та директорами шкіл.

Також, у регіоні було вирішено збільшити кількість ліжко-місць для хворих на Covid, щоб досягти 2913 на стаціонарі та 552 в реанімації.

®Маріанна Сороневич

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