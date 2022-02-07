Італія анонсувала послаблення карантину

Уряд Італії схвалив рішення про поступове послаблення карантину, запровадженого у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як пише “Європейська правда”, про це повідомляє Corriere della Sera.

З 10 лютого скасовується вимога носити маску надворі, з 11 лютого у нічних клубах дозволять танці, але з певними обмеженнями на кількість гостей.

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Маски і далі залишатимуться обов’язковими у громадському транспорті і приміщеннях, у потягах, на пароплавах та авіарейсах вимагається респіратор FFP2.

Ковід-сертифікат людей, які отримали підсилюючу дозу вакцини, діятиме необмежений термін часу, так само – для людей, які перехворіли коронавірусом після повного курсу вакцинації, бустерну дозу для них вже не вимагатимуть. У тих, хто перехворів після першої дози, на підставі перенесеної хвороби сертифікат буде дійсний протягом 6 місяців з дати одужання.

Для власників таких ковід-сертифікатів не будуть діяти майже ніякі обмеження, крім загального маскового режиму.

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Очікується, що уряд не продовжуватиме надзвичайну ситуацію у зв’язку з епідемією після того, як попередній термін спливе 31 березня.

Днями пропослаблення карантину, або повне його скасування карантинних обмежень заявили низка країн Європи.

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