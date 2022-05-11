Італія арештувала розкішну яхту, що, належить Путіну

Уряд Італії наказав поліції арештувати розкішну яхту вартістю близько 700 мільйонів доларів, яку в ЗМІ пов’язують з президентом Росії Владіміром Путіним.

Про це, як пише “Європейська правда“, повідомляє Reuters.

Елегантна шестипалубна “Шехерезада” проходила ремонт в італійському порту Марина-ді-Каррара з вересня, але нещодавня діяльність у доку показала, що екіпаж, можливо, готується вийти в море.

Джерело, яке безпосередньо знає про тижневе розслідування щодо судна, повідомило, що поліція вважає, що власником яхти є Едуард Худайнатов, колишній керівник російського енергетичного гіганта “Роснефть”, який наразі не підпадає під санкції ЄС.

Читайте також: ПАПА РИМСЬКИЙ ЗУСТРІВСЯ ІЗ ДРУЖИНАМИ ОФІЦЕРІВ ПОЛКУ АЗОВ. ПАПО, ВРЯТУЙ ЖИТТЯ АЗОВЦІВ!

У заяві, в якій оголошується наказ про арешт, міністерство фінансів не назвало імені власника, зазначивши лише, що він має зв’язки з “визначними елементами російського уряду”.

У міністерстві повідомили, що сам власник не перебуває в жодних санкційних списках, складених Брюсселем після російського вторгнення в Україну. Однак там сказано, що Рим попросив Брюссель виправити це і наказав арештувати яхту до прийняття рішення.

Поліція піднялася на яхту пізно в п’ятницю, щоб виконати наказ, повідомив уряд Італії.

У березні та квітні Італія конфіскувала вілли та яхти на суму понад 900 мільйонів євро у багатих росіян, які регулярно приїжджали до країни на відпочинок і купували нерухомість у багатьох престижних місцях.

Читайте також: ПРЕМ’ЄР ІТАЛІЇ – БАЙДЕНУ: ПУТІНУ НЕ ВДАЛОСЯ НАС РОЗДІЛИТИ УКРАЇНСЬКИМ ПИТАННЯМ

Однак поліція повідомила Reuters, що їм було важко встановити справжнього власника “Шехерезади”, яка зареєстрована на Кайманових островах і була побудована німецькою фірмою Luerssen.

Доставлена ​​своєму загадковому власнику в 2020 році, яхта має два посадкових майданчики для вертольотів і може прийняти 18 гостей і 40 членів екіпажу.

Організація, створена ув’язненим критиком Путіна Алексєєм Навальним, запеклим критиком Путіна, у березні оприлюднила звіт, в якому стверджується, що човен належить Путіну.

У ньому сказано, що багато членів його екіпажу були залучені з Федеральної служби охорони (ФСО), якій покладено завдання захищати президента Росії.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!