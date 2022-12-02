Італія готується до того, що українські біженці залишаться в країні після закінчення війни

Країнам, що приймають українських біженців, таким як Німеччина та Польща, Італія , доведеться пристосовуватися до того факту, що українці залишаться в країні на довгі роки після закінчення війни.

Таку думку висловила віцепрезидентка Єврокомісії Дубравка Шуїця RND, пише “Європейська правда”.

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“Ключова проблема полягає в тому, що ці сім’ї думають, що повернуться додому наступного дня після війни. Але вони ще не повернуться додому. Їхні школи зруйновані, їхні будинки зруйновані, їхні робочі місця втрачені. Мушу сказати це відверто, я сама пережила війну в Хорватії в колишній Югославії”, – зазначила Шуїця.

Шуїця у Єврокомісії відповідає, серед іншого, за права дітей на європейському рівні. Вона закликала жителів Європи не припиняти підтримки українців, які потребують допомоги.

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“Ми не повинні проявляти ознаки втоми, це не вихід. Ми повинні зробити все можливе – на рівні Європейського Союзу, а також на рівні держав-членів, таких як Німеччина, – щоб допомогти українським дітям, які втекли, почуватися як вдома”, – зазначила вона.

Як повідомлялося, для українців, які рятуються від війни в ЄС, створили платформу пошуку роботи.

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