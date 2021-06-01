В неділю в Італії зареєстрували 44 випадки смертей від COVID-19 – це найнижчий показник з середини жовтня.

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The Guardian зазначає, що число смертей в неділю часто нижче, але останні дані підтверджують тенденцію до зниження. Число загиблих через COVID-19 становило 72 особи минулої неділі і 93 за тиждень до цього, в порівнянні з 139 у неділю 9 травня.

Загалом в Італії 126 046 людей померли від COVID-19. Це друга за величиною кількість жертв в Європі після Великобританії і сьома за величиною – в світі.

Щоденна кількість нових інфекцій також впала з 3351 до 2949.

Нагадаємо: На сьогодні в країні є 4,2 млн випадків захворювання.

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