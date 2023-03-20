Італія звинуватила пвк «Вагнера» у сплеску міграції з Африки

Італійський уряд заявив, що російська пвк «Вагнера» стоїть за сплеском хвилі мігрантів, які намагаються перетнути Середземне море з країн Африки, в рамках стратегії москви щодо помсти країнам, які підтримують Україну.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

«Я думаю, тепер можна з упевненістю сказати, що експоненціальне зростання міграційного явища з африканських берегів, також, у незначній мірі, є частиною чіткої стратегії гібридної війни, яку реалізує група «вагнера», використовуючи свою значну вагу в деяких африканських країнах», – йдеться в заяві Крозетто.

Міністр Крозетто закликав союзників по НАТО допомогти Італії протистояти зростанню кількості мігрантів.

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Подібні зауваження також надійшли від міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який під час візиту до Ізраїлю висловив занепокоєння тим, що багато мігрантів прибули з районів, «підконтрольних групі вагнера».

За даними МВС Італії, близько 20 тисяч мігрантів прибули до країни цього року, порівняно з 6100 за той самий період 2022 року.

Сили пвк «вагнера» звинувачують у веденні діяльності у кількох африканських країнах, включаючи Лівію, Малі та ЦАР.

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Як повідомляв Укрінформ, корабель італійської берегової охорони в суботу доправив 584 мігрантів у місто Реджо-Калабрія. Вранці в суботу надійшло повідомлення про ще 47 мігрантів, як дрейфували на човні, що прямував із Лівії.

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