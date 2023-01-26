Італія остаточно схвалила надання військової допомоги Україні

Палата депутатів – нижня палата парламенту Італії – у вівторок, 24 січня, схвалила постанову уряду про військову допомогу Україні до кінця 2023 року.

Про це повідомляє національне італійське телебачення RAI.

Рішення підтримали 215 народних депутатів та 46 виступили проти. таким чином, рішення, яке уже минулого місяця прийняв італійський Сенат, остаточно затверджено Парламентом.

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Як заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозето, підтримка України з боку Італії та міжнародної спільноти полягає в тому, щоб не допустити продовження спровокованої Росією війни, а в тому, щоб припинити війну.

“Міжнародна спільнота б’єдналося, щоб відповісти на крик про допомогу з боку нації, яка зазнала вторгнення агресора” – сказав він.

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