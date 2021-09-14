Green Pass обов’язковий для батьків дошкільнят і школярів в Італії

З 13 вересня вхід в усі навчальні заклади в Італії лише із Green Pass. Це стосується не лише персоналу, але й бітьків школярів і дошкільнят.

Green Pass перепустку повинні мати усі працівники закладів дошкільної, шкільної та вищої освіти. Правило стосується як педагогічного колективу, так і обслуговуючого персоналу.

Та це ще не все.

ЗЕЛЕНИЙ ПАСПОРТ ДЛЯ БАТЬКІВ ТА НЯНЬ

Батьки (чи няні) які приводять школярів і дошкільнят у дитсадки чи школи, для того щоб увійти в приміщення, також повинні пред’явити ковід-перепустку Green Pass.

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ЗЕЛЕНИЙ ПАСПОРТ ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ, ШКОЛЯРІВ ТА СТУДЕНТІВ

Зелений паспорт від дошкільнят та школярів не вимагається. Тобто для дітей і учнів обов’язкової школи (materne, elementari, medie, superiori) він не потрібен.

Він обов’язковий для студентів середніх та вищих навчальних закладів, за винятком випадків звільнення від вакцинації за станом здоров’я.

Діти до 12 років звільнені від обов’язку мати GreenPass, вони можуть вільно заходити в усі заклади де він вимагається.

Діти повинні носити захисні маски (за винятком випадків коли імунізовано весь клас) та дотримуватися соціальної дистанції 1 метр.

Відсутність Зеленого паспорта, а значить недопуск у навчальний заклад, протягом 5 днів вважається прогулом без поважних причин.

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А ТИМ ЧАСОМ…

Італія готується розширювати застосування GreenPass.

У найближчий час він стане обов’язковим для співробітників державних установ та працівників закладів, у яких ця перепустка обов’язкова для клієнтів (тобто для працівників закладів громадського харчування, мистецтва і культури, спортивних установ, розважальних та тематичних парків, водіїв міжрегіонального громадського транспорту, ігрових та зал бінго, тощо).

Маріанна Сороневич

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