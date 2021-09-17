GreenPass стане обов’язковим для усіх працівників в Італії

Уряд Італії схвалив указ, за яким Зелений паспорт стає обов’язковий для усіх працівників в Італії.

Такий захід має на меті схилити до вакцинації тих, хто не імунізувався до цього часу.

ДЕ ПОТРІБЕН ЗЕЛЕНИЙ ПАСПОРТ

До переліку місць, у яких Зелений паспорт був потрібен дотепер, додаються всі державні та приватні робочі місця (від державних організацій і підприємств, до професійних офісів, магазинів, ресторанів, місць культури та спорту тощо).

ЯК ОТРИМАТИ GREEN PASS

Як і раніше, Зелений паспорт можна дуже отримати шляхом вакцинації (1 рік), чи зробивши тест на коронавірус (на 72 години).

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ВВЕДЕННЯ В ДІЮ

Введення закону про обов’язок зеленого паспорта на робочому місці передбачається із 15 жовтня 2021.

САНКЦІЇ

Для тих, хто ходить на роботу без GreenPass передбачаються штрафи у розмірі від 600 до 1 500 євро та дисциплінарне стягнення, яке регулюється за різними категоріями.

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СТАН ІМУНІЗАЦІЇ В ІТАЛІЇ

За офіційними даними, повний курс вакцинації в Італії пройшли 68,3% населення, а 6,0% чекають на другу дозу.

В цілому, навіть враховуючи разову дозу та попередньо інфікованих, які отримали одну дозу, – 74,2% населення Італії принаймні частково захищені.

За даними уряду, 13,9 мільйона працівників вже мають зелений пропуск, 4,1 мільйона досі не мають його.

Очкується, що декрет стимулюватиме досягнення “соціального імунітету” і за 3 або 4 тижні країна досягне “точки безпеки”.

Тобто, до середини жовтня буде провакциновано 81,7% жителів Італії.

На час публікації цієї інформації очікуються уточнення деяких аспектів дії GreenPass.

Маріанна Сороневич

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