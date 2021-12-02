В Болонському університеті є пам’ятна дошка українцю Юрію Дрогобичу

Хто він, наш співвітчизник, Юрій Дрогобич (Котермак), який обрав собі за псевдонім ім’я рідного міста, – Дрогобич?

У стінах Болонського університету він пройшов шлях від студента до ректору закладу, приїхавши на навчання до Болонії після присудження магістерського ступеня, філософського факультету, Ягелонського університету у Кракові. Бо далеко за межами Італії були відомі болонські медики, астрономи та філософи. Звідусіль приїжджали юнаки за освітою у славетнішому навчальному закладі Європи.

У Болонії Юрій Котермак здобув ступінь доктора вільних мистецтв, а пізніше й медицини. У списках лекторів болонського університету вказується, що в 1478 – 1482 навчальних роках він читав так звані ранкові лекції з астрономії. Водночас і вивчав медицину.

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Отже, Дрогобич-Котермак був водночас студентом медицини та доктором вільних мистецтв, професором. У той час астрономія і медицина були тісно пов’язані між собою. Вважалося, що лікар без знання астрономії – це ніби око позбавлене здатності бачити.

У 1481 – 1482 роках, вченого з України обрали ректором “Університету медиків, артистів у Болонії”, до його обов’язків входило стежити за дотриманням університетських статутів, готувати з професорами розклад лекцій, заповнювати вакансії, встановлювати порядок оплати праці професорів, контролювати їхню роботу, розподіляти лектури й організовувати диспути.

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Ректор, як зазначалося в одному із статутів, був “головою університету”. Крім того, він мав цивільну й кримінальну юрисдикцію над усіма особами, залежними від університету та студентами.

У 2008 році у Болонському університеті було встановлено пам’ятний знак, який одним нагадуватиме про зв’язки наших двох народів, іншим – додавати цікавої інформації.

З цієї нагоди, до Болонії приїхала офіційна делегація з міста Харкова – давнього побратима італійського міста – на чолі з заступником мера п. Шурмою, та Посол України в Італії Георгій Чернявський, з італійського боку були присутні ректор Болонського Університету П’єр Уго Кальцоларі, представники мерії міста, органи місцевої влади області Емілія-Романія, а також в Італії.

За словами Посла України в Італії, той факт, що вже шість сторіч тому деякі українці навчалися у провідних закладах Італії та навіть очолювали, їх свідчить про тривалу історію міцних зв’язків, що існували між нашими країнами.

Анна Метковська

P.S. Просимо українців в Болонії знайти, сфотографувати пам’ятну дошку Юрія Дрогобича і прислати її у нашу редакцію. Дякуємо.

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