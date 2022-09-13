Запрошуємо на перегляд історичної драми “Щедрик” у Римі

У Римі відбудеться всесвітній благодійний кіномарафон на підтримку України CinemAid Ukraine Charity Film Marathon.

Кінотеатр Casa del Cinema представить історичну драму “Щедрик” режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко.

Про це повідомило Посольство України в Італійській Республіці.

В історичній драмі “Щедрик” йдеться про те, як на межі зіткнення імперій, у безвиході окупації та пастці Другої світової війни опинилися діти, яких каральні режими СРСР та Третього Рейху позбавили батьків. Знедолених дітей приймає викладачка співу Софія. Вона оберігає їх та свою рідну донечку Ярославу, яка понад усе прагне примирити світ чарівливою мелодією “Щедрика”. Ця українська гармонія з наївністю дитини та стійкістю матері веде до світла у суцільному мороці німецького та радянського поневолення.

Фільм демонструватиметься українською мовою з англійськими субтитрами. Зібрані кошти буде перераховано на підтримку кіноіндустрії України під час війни.

Захід організований Посольством України в Італійській Республіці, Сasa del Cinema. Cпіворганізатором з української сторони є Асоціація “Дивись українське!”.

Благодійний кіномарафон ініційований ДержКіно України спільно з Українська Кіноакадемія, Дивись українське”, Ukrainian Motion Picture Association / Українська кіноасоціація, Громадська організація “УкрКіноФест”, ГО «Спілка підприємців теле та кіноіндустрії», Нарешті, Київкінофільм, БФ “Двері”, Центр розвитку креативних індустрій.

Вхід безкоштовний.

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