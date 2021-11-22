Запрошуємо у Тоді (Італія) на масштабний захід, присвячений Україні

28 листопада у Тоді, міста у провінції Перуджа (Італія) відбудеться захід, присвячений Україні, які зокрема – привернути увагу італійського суспільства до держави на кордоні ЄС, що відіграє важливу роль у її безпеці та стабільності.

Захід «Україна від імперій до Незалежності» передбачатиме презентацію другого тому книги «Українська Абетка» Массіміліано ді Паскуале, конференцію за участі політиків, науковців та громадських діячів у сфері україністики в Італії та концерту вокалістки і бандуристки Еки.

Геополітична позиція України протягом століть виконувало функцію буферної зони між європейською ліберальною думкою та азіатським імперіалізмом Росії.

Історія України маловідома в Італії, оскільки вона завжди була затьмарена пропагандою, спочатку – Радянського Союзу, а тепер – російською.

Захід проходитиме з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору – наймасовішого винищення народу в європейській історії ХХ століття, після Голокосту.

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Дискусія та аналіз найважливіших подій, які вплинули на минуле і сьогодення України, та весь східноєвропейський простір, проходитиме в залі міської ради.

З вітальним словом до присутніх звернеться:

• Антоніо Руджано, мер міста Тоді;

• Клаудіо Ранкіккіо, радник з питань культури Тоді;

• Ярослав Мошкола, радник Посольства України в Італії;

• Джованні Пейс, президент Ротарі клубу Тоді.

На конференції доповідатимуть:

• Федеріго Аргентьєрі, професор політології Університету Джона Кабота в Римі;

• Олена Пономарева, професор кафедри американських та міжкультурних досліджень Римського університету La Sapienza;

• Алессандро Вітале, професор кафедри міжнародних, правових та історико-політичних досліджень Міланського університету;

• Маріанна Сороневич, головний редактор «Газети Української» в Італії.

• Массіміліано Ді Паскуале, письменник, україніст, дослідник фонду Джіно Германі.

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Двотомник «Українська Абетка» Массіміліано ді Паскуале є унікальною книгою, яка по логічному ланцюжку проводить читача по ключових подіях історії України від Середньовіччя до розпаду СРСР. А також знайомить із чільними постатями, що вплинули на минувшину й сьогодення.

Книга надає історичний контекст, без якого неможливо зрозуміти сучасні політико-культурні проблеми та кидає виклик пропагандистському наративу Росії.

У друга половина заходу пройде у супроводі мелодії бандури та голосу Катерини Царькової.

Співачка та музикантка, відома в Італії під сценічним ім’ям EKA, пропагує, бандуру та рідну культуру, об’єднуючи український та італійський народи у любові до музики.

Цей захід буде цікавим усім, хто хоче глибше зрозуміти сучасну геополітичну еволюцією, а також тим, хто цікавиться новими культурами.

Запрошуємо всіх українців в Італії підтримати український день у Тоді, в неділю 28 листопада 2021.

За адресою Palazzo del Capitano, Sala del Consiglio, Piazza del Popolo 29/30.

Початок о 10.30

Чекаємо на вас!

Маріанна Сороневич

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