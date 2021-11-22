Запрошуємо у Тоді (Італія) на масштабний захід, присвячений Україні

28 листопада у Тоді, міста у провінції Перуджа (Італія) відбудеться захід, присвячений Україні, які зокрема – привернути увагу італійського суспільства до держави на кордоні ЄС, що відіграє важливу роль у її безпеці та стабільності.
Захід «Україна від імперій до Незалежності» передбачатиме презентацію другого тому книги «Українська Абетка» Массіміліано ді Паскуале, конференцію за участі політиків, науковців та громадських діячів у сфері україністики в Італії та концерту вокалістки і бандуристки Еки.
Геополітична позиція України протягом століть виконувало функцію буферної зони між європейською ліберальною думкою та азіатським імперіалізмом Росії.
Історія України маловідома в Італії, оскільки вона завжди була затьмарена пропагандою, спочатку – Радянського Союзу, а тепер – російською.
Захід проходитиме з нагоди Дня пам’яті жертв Голодомору – наймасовішого винищення народу в європейській історії ХХ століття, після Голокосту.
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Дискусія та аналіз найважливіших подій, які вплинули на минуле і сьогодення України, та весь східноєвропейський простір, проходитиме в залі міської ради.
З вітальним словом до присутніх звернеться:
• Антоніо Руджано, мер міста Тоді;
• Клаудіо Ранкіккіо, радник з питань культури Тоді;
• Ярослав Мошкола, радник Посольства України в Італії;
• Джованні Пейс, президент Ротарі клубу Тоді.
На конференції доповідатимуть:
• Федеріго Аргентьєрі, професор політології Університету Джона Кабота в Римі;
• Олена Пономарева, професор кафедри американських та міжкультурних досліджень Римського університету La Sapienza;
• Алессандро Вітале, професор кафедри міжнародних, правових та історико-політичних досліджень Міланського університету;
• Маріанна Сороневич, головний редактор «Газети Української» в Італії.
• Массіміліано Ді Паскуале, письменник, україніст, дослідник фонду Джіно Германі.
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Двотомник «Українська Абетка» Массіміліано ді Паскуале є унікальною книгою, яка по логічному ланцюжку проводить читача по ключових подіях історії України від Середньовіччя до розпаду СРСР. А також знайомить із чільними постатями, що вплинули на минувшину й сьогодення.
Книга надає історичний контекст, без якого неможливо зрозуміти сучасні політико-культурні проблеми та кидає виклик пропагандистському наративу Росії.
У друга половина заходу пройде у супроводі мелодії бандури та голосу Катерини Царькової.
Співачка та музикантка, відома в Італії під сценічним ім’ям EKA, пропагує, бандуру та рідну культуру, об’єднуючи український та італійський народи у любові до музики.
Цей захід буде цікавим усім, хто хоче глибше зрозуміти сучасну геополітичну еволюцією, а також тим, хто цікавиться новими культурами.
Запрошуємо всіх українців в Італії підтримати український день у Тоді, в неділю 28 листопада 2021.
За адресою Palazzo del Capitano, Sala del Consiglio, Piazza del Popolo 29/30.
Початок о 10.30
Чекаємо на вас!
Маріанна Сороневич
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