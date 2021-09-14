В Італії уже 7 років поспіль проводиться дещо незвичний конкурс – “Miss badante”.

На участь у ньому запрошуються красуні, незалежно від віку, чи національності, з основною умовою: конкурсантки повинні працювати у секторі домашнього господарства (доглядальниці та домашні працівниці).

Захід має наметі дати жінкам, які працюють в італійських сім’ях, розважитися та відчути себе королевами. А ще – привернути увагу суспільства до їх важливої, часто непоміченої, чи недооціненої праці.

Цей конкурс висвітлюють не лише локальні видання, для прикладу – «Romatoday», але й у провідні загальнонаціональні газети рівня «La Reppubblica».

Цьогоріч, на нього вперше запросили українок, і наші красуні одразу зайняли найвищі сходинки п’єдесталу.

У відділенні конкурсу “Miss badante Web – 2021” із великим відривом перемогла франківчанка Зоряна Белей.

Нашу красуню запрошували до участі на очному змаганні красунь, фінал якого проходив у місті Чівітакастелана, та в цей час вона була у відпустці в Україні, тому, змогла позмагатися лише в онлайн-змаганні.

Зоряна розповіла про своє життя в Італії та участь у конкурсі.

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З медсестри у доглядальниці

В Італію Зоряна приїхала у 28 років. Від тоді ця країна стала її другою домівкою. Вона живе у місті Каттоліка, що у регіоні Емілія Романія.

«За освітою я медсестра та психолог, пропрацювала в Івано-Франківській обласній лікарні хірургічною медсестрою понад 10 років.

Оскільки наші дипломи невизнані в Італії – почала працювати доглядальницею людей похилого віку: баданте, і працюю до цього часу.

Про роботу доглядальниці

Щоб здійснювати цю роботу, потрібно мати добре серце, терпіння та велику повагу до людей літнього віку, Ці якості мені притаманні. За 7 років праці в Італії, я тільки один раз змінила роботу через смерть роботодавця.

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Про рішення взяти участь у конкурсі

Про конкурс я дізналася випадково, гортаючи сторінки інтернету. Залишався тільки один день до закінчення реєстрації. Тому, я поспішила і цього ж вечора написала організаторам: “Доброго вечора. Я – Miss badante-2021” (Сміється Зоряна).

Отримавши анкету та фото, організатори запросили мене у Рим на фінал конкурсу. Я обрала онлайн конкурс, тому що в цей час була в довгоочікуваній відпустці в Україні, а інакше я б обов‘язково поїхала в Рим!

Це й усе…

Я нікому про це не говорила, адже мало вірила що увійду навіть в першу 15-ку фіналістів!

Про перемогу

Коли прийшло повідомлення, що я – у фіналі, то не повірила, розповіла тільки мамі. Я і не думала що стану переможницею.

І ось довгоочікуваний фінал. Я і моя донечка були вдома коли прийшло повідомлення: «Вас обрано “Miss badante web Italia-2021!”

… І тут емоції взяли своє… Перші 5 хвилин я стояла з відкритим ротом, а доня не розуміла що відбувається. Коли розповіла їй, ми обоє раділи як малі діти! Приємно отримати статус «miss» в Італії.

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І на закінчення

І рада що завдяки конкурсу, є нагода наголосити на важливості цієї професії для італійських родин.

А українцям, які як і я працюють доглядальницями, хочу побажати терпіння, витримки, здоров’я. Любіть і поважайте один одного. Тут, на чужині, хто як не ми можемо підтримати одна одну.

Дякую всім хто голосував за мене, ви подарували мені свято.

Маріанна Сороневич

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