«Мамо, я бачу війну». Україна на Болонському ярмарку дитячої книги

Стенд «Мамо, я бачу війну» представлятиме Україну на Болонському ярмарку дитячої книги, що відбудеться з 6 по 9 березня в м. Болоньї (Італія).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає Укрінформ.

«Нашим стендом ми закликаємо іноземних видавців перекладати й видавати українські книги. Так вони зможуть допомогти мільйонам людей пізнати справжню цінність життя, а мільйонам дітей — побороти страх, зменшити біль втрати та подолати жахіття війни», — зазначила директор Українського інституту книги Олександра Коваль.

За її словами, слоганом стенду стали слова «Мамо, я бачу війну», запропоновані однойменним благодійним фондом. Із перших днів війни фонд зібрав понад 15 тисяч дитячих малюнків, на основі яких дизайнерки Софія Гупаловська та Дарія Біла розробили візуальну концепцію стенду.

«Діти мріють про мир, вірять у справедливість, продовжують творити, писати та малювати, щоб розповісти свою історію світові. Вони продовжують читати. Книги дають їм відчуття безпеки. А наші діти дають нам надію та силу для стійкості. Наші діти – це наше майбутнє, і саме за це ми боремося», – підкреслює Коваль.

Зазначається, що на українському стенді розмістилися 22 видавництва, зокрема, «Ковчег Україна», «Крокус», «Моя книжкова полиця», «ЯСЛАВ», «Видавництво Старого Лева», «Артбукс», «Юнісофт», Агенція «ІРІО», «Каламар», «Видавництво АССА», «Книги – ХХІ», ТМ Чорні вівці.

Український стенд організовано завдяки співпраці Українського інституту книги, Болонського ярмарку дитячої книги, Посольства України в Італії, Генерального консульства України в Мілані та благодійного проєкту «Мамо, я бачу війну».

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Болонський ярмарок дитячої книги — один із провідних книжкових ярмарків світу і найбільший, присвячений дитячій книзі. Сюди з’їжджаються близько 1400 учасників, а кількість професійних відвідувачів сягає 30 тисяч осіб.

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