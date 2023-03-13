Переселенки в Італії створили благодійний календар. Проєкт «Українські біженці в Неаполі» підтримали місцева громада й влада, а також дипломати. Благодійний календар передано до офісу італійського сенатора, Генеральному консулові США та ректорові університету Федеріко II.

На ініціативу українок відреагувала російська пропаганда.

Українські переселенки та волонтерки у вишиванках позують у 12 визначних місцях Неаполя. Базиліка Сан-Франческо ді Паола, наприклад, стала тлом для світлини лютого. Це календар солідарності, покликаний допомогти Україні.

«Дівчата в календарі впродовж року можуть нагадувати, що війна існує, потрібна допомога. І ті, хто хоче допомагати, також запалюють у своїх душах промінь світла та добра», — пояснює авторка проєкту Жанна Жукова.

В Україні Жанна працювала журналісткою. Відчуваючи небезпеку, за 10 днів до початку повномасштабної війни переїхала до Неаполя. Ідея зробити благодійний календар з’явилась швидко, але на втілення знадобилося багато місяців.

Переселенці починали нове життя, влаштовувалися на роботу і не мали достатньо часу для творчості. Але бажання перемогло. Наприкінці грудня з’явилися перші календарі «Українські біженці в Неаполі».

«Коли тільки з’явилася ідея календаря, я знаю, що це гарна ідея. І думаю, як ще ми її реалізуємо. Як ми будемо це друкувати? Надрукували. Як ми будемо це продавати? Продали. Зараз думаємо, як надрукувати вже нові календарі», — каже Жанна.

Переїхавши до Неаполя, вона працює баристкою, а свій заклад називає місцем зустрічі українців. Проєкт переселенців підтримала італійська спільнота. Власник закладу, де працює Жанна, дозволив продавати календарі. А радник із питань соцполітики мерії сприяв фінансуванню його друку.

«Ідея календаря в тому, що ми вдячні Неаполю, що він нас прийняв у такий складний для нас час. Незважаючи на те, що з нами сталося, ми бачимо красу і навіть її випромінюємо. Хотіли показати, що ми гармонійно виглядаємо в Неаполі. Ми хочемо, аби нас сприймали гідно. Коли нові люди приїжджають, а нас багато приїхало до Європи, Італії, якось, може, боязно. Хто ці люди, кому ми допомагаємо? Ми хотіли показити, хто ми є», — розповідає авторка проєкту.

Портрети переселенок із різних областей України представили на заході, присвяченому річниці російського вторгнення. Волонтери передали календарі в офіс сенатора Серджіо Растреллі, Генеральному консулові США Трейсі Роберсу та ректорові університету Федеріка II Матео Лоріто.

Продавши календарі, його автори зібрали близько п’яти тисяч євро для допомоги українській армії.

«Ми вже придбали два потужних генератори. Один — на 56 бригаду (окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, — ред.), другий — благодійному фонду, із яким ми співпрацюємо. І решту грошей також перераховуємо у фонд», – каже Жанна.

Після публікацій про український проєкт в італійських ЗМІ, календар побачили й російські пропагандисти. Зокрема, телеведуча Скабєєва у своєму телеграм-каналі натякала на російські стереотипи щодо українських жінок.

«Реакція у Скабєєвої та її шанувальників…Там жахливі коментарі. Ми подивились, це звичайна риторика людей, які підтримують політику Путіна. Таки примітивні коментарі та самі люди», — реагує Жанна.

Каже, такі стереотипи в Італії непопулярні, адже тут багато українців, які переїхали ще задовго до війни. Вони сформували інший образ.

«До українців ставляться як до працьовитої нації. Італійці довірили українцям найдорожче, що в них є, — своїх літніх батьків», – каже Жанна.

Відверто проросійських наративів у Неаполі вона не чула і, як інші переселенки, почувається в безпеці. Зазначає проте, що самі італійці, перебуваючи за тисячі кілометрів від України, відчувають помітну втому від війни.

«Кажуть багато, що хочуть закінчити війну, і питають, чому Зеленський не завершить війну. Я кажу, пробачте, а як він може закінчити війну, якщо не він її почав. Але це обивательські погляди, вони і в Україні є», – пояснює Жукова.

Увага до календаря заохотила волонтерів розширити проєкт ознайомлення з Україною. Так, із часом вони організували перформанс, виставку живопису та фотографій «Україна без світла». Її провели в символічному місці — галереї Бурбонів, яка під час Другої світової була для неаполітанців бомбосховищем.

Такі заходи волонтери планують провести наприкінці березня для військових НАТО, які базуються в Неаполі.

Проєкт календарів уже завершується, але запит від людей досі є, каже Жанна, тому вже почали обміркувати ідею нової фотосерії.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=476&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fflzhanna%2Fvideos%2F702063518230038%2F&show_text=false&width=352&t=0" width="352" height="476" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe>

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.