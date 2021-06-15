Наступними суперниками нашої національної команди в групі C на Євро-2020 матчі стануть Північна Македонія та Австрія.

Матч із Північною Македонією відбудеться в четвер 17 червня о 15.00. На жаль, він пройде посеред буднього робочого дня, тому взяти участь у колективному перегляді для багатьох буде складно.

Матч із Австрією відбудеться в понеділок, 21 червня о 19:00. В цей час, італійські українці запрошуються у Рим на спільний перегляд в офіційній фан-зоні та Football Village на Пьяцца-дель-Пополо (станція метро Фламіньйо).

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Організація фан-зони матчу “Україна-Австрія”

Народна площа поділена на два сектори: Emiciclo Tevere і Emicilo Pincio.

Частина Pincio розташована перед великими екранами. Тут найкраще спостерігати за трансляцією матчу.

Її – 670 місць, для входу потрібно забронювати безкоштовний білет.

У частині Emiciclo Tevere вхід без білетів. Він вміщує 1000 місць. Учасники повинні заповнити автосертифікат та виміряти на вході температуру тіла.

У Football Village ви зможете також весело провести час на футбольних майданчиках, відвідати заходи, придатні для будь-якого віку, отримати сувеніри та гаджети від офіційних спонсорів ЄВРО-2020.

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Як замовити білети

Замовити білети в зону Pincio, під великими екранами, можна на сайті офіційної фан-зони тут.

Увага! Замовити білет можна лише у ДЕНЬ МАТЧУ. Тобто, білет на двобій «Україна- Австрія» треба бронювати після 00:01 в понеділок 21 червня, обравши часовий інтервал з 14:00 до 19:50.

Одночасно можна замовити 4 білети. Тому, якщо ви збираєтеся групою, бронювання буде простішим.

Постарайтесь це зробити якнайшвидше. Яким буде наплив любителів футболу невідомо.

Для доступу до всіх заходів вам ПЛР-тест, чи сертифікат про вакцинацію НЕ, потрібні.

ОНОВЛЕНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ ЗАХОДУ ЗНАЙДЕТЕ У ПОДІЇ У FACEBOOK: Спільний перегляд матчу Україна-Австрія на Євро-2020 в офіційній фан-зоні у Римі.

Карантинні правила матчу “Україна-Австрія”

Необхідним залишається дотримання соціальної дистанцій та носіння маски, та вимірювання температури.

Хто не можуть приїхати у Рим, можуть дивитися матч на телеканалі RAI, або у стрімінгу , або на платформі SKY, або у стрімінгу.

Маріанна Сороневич

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