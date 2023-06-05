Рим та Мілан чекає на концерт українського гурту Бумбокс

Ой у лузі червона калина” співає Андрій Хливнюк і йому підспівують українці в усьому світі.

Вперше українці в Італії зможуть заспівати гімн українського опору у війні із Росією разом із гуртом “Бумбокс” на концертах у Римі та Мілані.

Бумбокс – культовий український рок і поп-гурт, який знають і люблять у всьому світі.

Фронтмен гурту Андрій Хливнюк записав акапельну версію української народної пісні “Ой у лузі червона калина” у Києві у військовій формі та виклав її у соціальні мережі. Це відео стало символом єдності українських митців у мобілізації духу країни.

Гурт Pink Floyd на чолі з Девідом Гілмором записав сингл “Hey, Hey, Rise Up!” із записаним вокалом Хливнюка та випустив його у квітні 2022 року на підтримку України.

Якщо ви з Україною, якщо вам подобаються теплі, душевні та нескінченно мелодійні пісні, приходьте на унікальне шоу української суперзірки!

У Мілані концерт “Бумбокс” пройде venerdì, 30/06/2023 у театрі “TEATRO PRINCIPE” за адресою

Viale Bligny 52, Milano (Mi), Italia. Початок о 21.00

У Римі концерт “Бумбокс” пройде у суботу 01 липня 2023, в театрі “Teatro Italia” за адресою

Via Bari 18, Roma (Roma), Italia. Початок о 19:30

Квитки можна замовити тут: https://www.kvytok.it/uk/

Телефон для довідок +39 351 319 1444

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