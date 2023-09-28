Світлана Лук’янченко: Наша слабкість стала силою

Пропонуємо вам розмову із Світланою Лук’янченко керівницею міжнародного проєкту “Контакт2U”, який не лише допомагає знайти себе українцям у багатомільйонному Римі. А також об’єднує активістів України та країн ЄС.

Доля Світлани сама по собі достойна бути описаною в романі, чи соціологічному дослідженні. Вона народилася в Луганську, але після інвазії Донбасу, вона переселилася у Дніпро і стала ідеаторкою численних проєктів по підтримці внутрішніх переселенців в Україні.

За освітою – учитель української мови та літератури, з 2015 року почала свою активну громадську діяльність. Разом з однодумцями започаткувала громадську організацію «Сила майбутнього» та почала діяльність по захисту прав переселенців у м.Дніпрі. Працювала в громадській сфері до початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. У березні 2022 року виїхала з дітьми до Італії, де прожила 1, 5 роки.

В Італії, після деякої адаптації та періоду відновлення, почала робити волонтерські проєкти для українців. Проводила нетворкінгові підтримуючі зустрічі для української спільноти в Римі. Тут вона втілила проєкт “Контакт2U”.

Запрошуємо до перегляду відео інтерв’ю.

Маріанна Сороневич