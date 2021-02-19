Її розповідь – сповідь заробітчанки. Цей випадок — не єдиний. За даними Держстатистики на заробітках1 млн 303 тис. українців.

Її звати Олена, 29 років, незаміжня. В Україні здобула професію бухгалтера, але на роботу за фахом так і не змогла влаштуватися. Скрізь був потрібен стаж.

Шукала різних робіт, найчастіше — в сфері торгівлі. Працювала у трьох крамницях Вінниці. Все щось не вдавалося. Кошти витрачала на помешкання, їжу, а на себе завжди бракувало.

Знайома Олени почала займатися працевлаштуванням українців на роботу за кордон — Ізраїль, Німеччина та Польща.

Польща недалеко, послуги коштували недорого. Олена вирішила спробувати. Перша поїздка на заробітки сталася два роки тому.

Це мав бути завод під Варшавою. Працювати у морозильній кімнаті, жити у бараках. Це не лякало Олену, бо дуже хотіла заробити грошей.

Приїхавши туди, виявилося, що місця там для неї немає. Кошти пішли на документи, дорогу. Що робити, не знала. Їй запропонували їхати у другий кінець Польщі, ніби там мають прийняти.

У жінки не було польської сім-карти, з родиною не могла контактувати. Усе вирішила сама та поїхала.

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На одному з вокзалів набрала маму через Viber (знайшла безкоштовний вайфай) і розповіла, що їде на інший завод. Страх був в усіх.

«Приїхала на вокзал у Варшаві. Там зустріла чоловіка та жінку. Вони приїхали з України на останні гроші. Їх мали зустріти, але обдурили, — розповідає жінка. — У них грошей назад не було. Що з ними тепер, не знаю. Ми попрощалися на вокзалі».

Після цього в Олени з’явився ще дужчий страх. Хвилювалася, але ризикувала. Приїхала на місце — стало спокійніше.

Влаштували, є житло, робота. Працювати доведеться на заводі. Нарізання салатів, збирання ленчів.

Спершу жили на квартирі, було менше людей, потім із квартир зробили гуртожитки. Заробітчани усе роблять по черзі: варять їсти, миються.

«Сказати, що робота легка не можна, але до всього звикаєш. Хочеться заробити, терпиш, економиш, — ділиться заробітчанка. — Щодня підйом о п’ятій ранку. Повертаєшся без сил. На тижні один вихідний».

Олена каже, що цього дня відсипається. Виходить рідко, і це лише за харчами.

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На заводі усі в спецодягу. Все тіло закрите, волосся має бути зібране, голова покрита й обов’язково рукавички. З їжею все ж працюють.

Перерви маленькі, по 20 хвилин. Здебільшого робочий день складається 12 годин і двох перерв. Увесь час на ногах. Перша 20-хвилинна перерва безкоштовна, за другу треба заплатити.



Трапляються різні випадки, адже графік нелегкий і не всі витримують. Одній жінці стало зле під час роботи. У неї прихопило серце.

«Її вивели під руки на вулицю, за межі території заводу. Там і залишили, — каже Олена. — Хоча ми оформлені офіційно, роботодавець проблем не хоче.

Цей випадок — не єдиний. Ще в однієї жінки, чи то тиск підскочив, чи ще щось. Пішла носом кров. На вулиці зима. Її також вивели. Вона 40 хвилин чекала машину, щоб її забрали до місця проживання».

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Здебільшого поляки до заробітчан на заводі Олени ставляться добре, але не терплять, коли з ними сперечаються. Також не тримають ледачих. Заробітчанка розповідає, що українці дуже дружні.

«Ми як справжня команда. Один за одним горою, — каже вона. — Знайшла багато подруг. Дехто з них знайшов своє кохання».

Вінничанка розповіла, що одна її колега з України, жінка років 40, вийшла заміж за поляка. Інша пара молодих українців познайомилася на заробітках і тепер живуть разом.

«Українці, котрі возять нас на роботу, вирішують питання з житлом, — каже Олена. — Уже кілька років живуть у Польщі, перевезли свої родини.

Діти тут навчаються. Жити тут простіше, спокійніше, але дорого. Медицина, до прикладу, в рази дорожча.

Наша співрозмовниця уже тричі їздила на заробітки. Запитали, чи поїде ще. «Поїду, вже звикла, я що вдома робити? Залишатися там не хочу, — продовжує Олена. — Поки матиму здоров’я, буду пробувати».

Точної інформації про те, скільки ж українців їздить працювати за кордон, немає.

За даними Державної служби статистики, за 2015-2017 рр. на заробітках побували 1 млн 303 тис. українців.

«За експертними оцінками, на постійній основі за кордоном працює 3,2 млн громадян України, а в окремі періоди — від 7-9 млн осіб, — пише Бі-бі-сі. — За підрахунками Національного банку України, торік трудові міґранти переказали до України 12 млрд USD.

Це — понад 8 % валового внутрішнього продукту країни.

Цього року через карантинні обмеження та закритість кордонів очікують меншу, та все одно значну суму — близько 10 млрд USD.

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