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Україна бере участь у Чемпіонаті світу з хокею в Італії. Підтримаймо наших!

24 квітня по 1 травня збірна України братиме участь у чемпіонаті світу з хокею з шайбою в Італії місто Асьяго. Підтримаймо наших хлопців!


Збірна України запрошує вас на хокейні матчі:
25.04.2022 Польща-Україна 12:30
26.04.2022 Україна-Італія 19:3028.04.2022 Україна-Словенія 19:30
29.04.2022 Угорщина-Україна 16:00
01.05.2022 Україна-Австрія 12:30

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Адреса:
Pala Hodegart – palazzo del ghiaccio di Asiago
Via Stazione 36012 – Asiago (VI)
tel. 0424 64144
Більше інформації знайдете за посиланням у першому коментарі.
Ваша підтримка необхідна та важливо для наших хлопців зараз, як ніколи!

Маріанна Сороневич

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