Україна бере участь у Чемпіонаті світу з хокею в Італії. Підтримаймо наших!

24 квітня по 1 травня збірна України братиме участь у чемпіонаті світу з хокею з шайбою в Італії місто Асьяго. Підтримаймо наших хлопців!



Збірна України запрошує вас на хокейні матчі:

25.04.2022 Польща-Україна 12:30

26.04.2022 Україна-Італія 19:3028.04.2022 Україна-Словенія 19:30

29.04.2022 Угорщина-Україна 16:00

01.05.2022 Україна-Австрія 12:30

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Адреса:

Pala Hodegart – palazzo del ghiaccio di Asiago

Via Stazione 36012 – Asiago (VI)

tel. 0424 64144

Більше інформації знайдете за посиланням у першому коментарі.

Ваша підтримка необхідна та важливо для наших хлопців зараз, як ніколи!

Маріанна Сороневич

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